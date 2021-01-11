"Слуги народа" в ближайшие дни обнародуют антикризисный план из-за повышения тарифов – Арахамия

Глава депутатской фракции уверяет, что фракция готова принимать быстрые решения

Глава депутатской фракции уверяет, что фракция готова принимать быстрые решения

Фото из открытых источников

Депутатская фракция "Слуга народа" планирует разработать и в ближайшие дни обнародовать план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов.

Об этом Давид Арахамия написал своей странице в Facebook, передает RegioNews.

От имени фракции "Слуга народа" сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет подготовлен и обнародован в ближайшие дни, - заявил Арахамия.

При этом он отметил, что на 12 января запланировано совещание с премьер-министром, и. о. министра энергетики, представителями Офиса президента и всеми, кого касается этот вопрос.

Если нужны будут быстрые решения - мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение, и как в этой ситуации защитить людей, - отметил Арахамия.

Від імені фракції "Слуга Народу" повідомляю, що ми готуємо план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть... Posted by David Braun on Monday, January 11, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что в регионах люди массово выходят на протесты против повышения цен, "слуги народа" дискутируют относительно проблемы с тарифами: нардеп Качура готовит иск в суд, а Зеленский приказал правительству срочно разобраться с ценами на газ: Витренко уже анонсировал план снижения тарифов.