В Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ

Цена на газ для населения существенно выросла с 1 января

Цена на газ для населения существенно выросла с 1 января

Фото: Суспільне

В Черновицкой области в районе сел Атаки и Оршовцы местные жители перекрыли дорогу национального значения с требованием снизить тариф на газ для населения и на его транспортировку.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Протестующие непрерывно двигаются по пешеходному переходу. Из-за перекрытия образовались заторы. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые обеспечивают порядок

Кроме того, на Центральной площади в Черновцах проходит акция протеста против новых тарифов.

Также требуют отменить тарифы на газ в Полтаве, где местные жители устроили акцию протеста. Около 200 человек собрались у здания областной государственной администрации.

Протестующие требуют отменить новые тарифы на газ и его транспортировку, а также вернуть льготный тариф на электроэнергию. Сейчас часть протестующих перекрывает улицу Соборности возле управления СБУ, отдельная группа митингующих двинулась перекрывать дорогу около 5 школы.

Акцию протеста также прокомментировал заместитель председателя Полтавской ОГА Евгений Греков:

Мы всегда готовы к диалогу с обществом, и в этот раз также предложили инициативной группе подняться и обсудить наболевшее за круглым столом, вместе пытаться найти пути решения проблем. Но получили отказ. Предложили оформить письменное обращение, его также нет. Подчеркиваю, мы готовы к диалогу, но не участвуем в провокациях. Все должно происходить цивилизованно и в правовом поле. Складывается такое впечатление, что "создание картинки", работа на камеры важнее реальной ситуации и желания найти из нее выход", - сказал Греков.

Также стало известно, что против повышения тарифов сегодня протестуют и во Львове. Возле здания АО "Львовгаз" проходит акция протеста, в которой принимают участие около сотни львовян. Они требуют объяснений относительно подорожания газа и выражают свое несогласие с повышением тарифа.

Справка: с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию, также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ, но и за его поставки. Такие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор. При расчете тарифов на услуги по распределению природного газа учли недополученную тарифную выручку облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсацию расходов, связанную с разницей в ценах при закупке газа за эти годы.

Напомним, глава Полтавского облсовета выступил против повышения тарифов. Задача областного совета сейчас заключается в отстаивании этой позиции, считает Биленький.