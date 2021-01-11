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11 січня 2021, 20:48 56

У Житомирі готові забрати мережу газопостачання на баланс міста

11 січня 2021, 20:48 56
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Таким чином можуть зменшити вартість транспортування газу
Таким чином можуть зменшити вартість транспортування газу
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Щоб зменшити вартість транспортування газу, у Житомирі готові забрати мережу газопостачання на баланс міста.

Про це повідомив житомирський міський голова Сергій Сухомлин на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Ми готові забрати мережі газопостачання на баланс міста, аби зменшити вартість транспортування газу, - написав Сухомлин.

Міський голова Житомира зазначив, що наразі влада міста не може зменшувати чи збільшувати тариф, а лише вносить зміни в його складові, які приймає чи НКРЕКП, Кабінет міністрів чи Нафтогаз. Йдеться про збільшення вартості транспортування газу, ціни газу, електроенергії та коригування зарплати.

UPD: Під час позачергової сесії міської ради звернулись до Президента України, Кабміну та ВР з вимогою недопущення...

Posted by Сергій Сухомлин on Monday, January 11, 2021

Як повідомлялося сьогодні, у Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ.

Також жителі Львова влаштували тарифний бунт через підвищення цін на газ.

Нагадаємо, на Прикарпатті протестують проти тарифів на газ і перекривають автошляхи, і так само на Закарпатті через підвищення тарифів перекрили трасу, утворився величезний затор.

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