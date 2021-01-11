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11 января 2021, 15:35 391

На Закарпатье из-за повышения тарифов перекрыли трассу, образовалась огромная пробка

11 января 2021, 15:35 391
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На месте происшествия образовался километровый затор из автомобилей
На месте происшествия образовался километровый затор из автомобилей
Фото: Суспільне
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В Закарпатской области возле города Хуст местные жители вышли на акцию протеста против повышения тарифов и перекрыли трассу Н-09 Мукачево-Рогатин.

Об этом сообщает Суспільне,, передает RegioNews.

Люди непрерывно переходят дорогу, перекрывая движение транспорта. Образовались большие пробки, на месте происшествия дежурят экипажи полиции, которые следят за соблюдением общественного порядка.

На Закарпатті люди перекрили трасу через підвищення тарифів

Также в соцсетях появилось видео с дрона, на котором видна пробка на въезде в Хуст, растянувшаяся на несколько километров.

Сейчас заехать в Хуст невозможно. На видео видно, что трасса заполнена автомобилями, которые вынуждены стоять из-за акции протеста.

Напомним, в Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.

Жители Львова устроили тарифный бунт из-за повышения цен на газ.

На Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги

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