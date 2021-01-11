На Закарпатье из-за повышения тарифов перекрыли трассу, образовалась огромная пробка
На месте происшествия образовался километровый затор из автомобилей
На месте происшествия образовался километровый затор из автомобилей
В Закарпатской области возле города Хуст местные жители вышли на акцию протеста против повышения тарифов и перекрыли трассу Н-09 Мукачево-Рогатин.
Об этом сообщает Суспільне,, передает RegioNews.
Люди непрерывно переходят дорогу, перекрывая движение транспорта. Образовались большие пробки, на месте происшествия дежурят экипажи полиции, которые следят за соблюдением общественного порядка.
Также в соцсетях появилось видео с дрона, на котором видна пробка на въезде в Хуст, растянувшаяся на несколько километров.
Сейчас заехать в Хуст невозможно. На видео видно, что трасса заполнена автомобилями, которые вынуждены стоять из-за акции протеста.
Напомним, в Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.
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