На Закарпатье из-за повышения тарифов перекрыли трассу, образовалась огромная пробка

На месте происшествия образовался километровый затор из автомобилей

На месте происшествия образовался километровый затор из автомобилей

Фото: Суспільне

В Закарпатской области возле города Хуст местные жители вышли на акцию протеста против повышения тарифов и перекрыли трассу Н-09 Мукачево-Рогатин.

Об этом сообщает Суспільне,, передает RegioNews.

Люди непрерывно переходят дорогу, перекрывая движение транспорта. Образовались большие пробки, на месте происшествия дежурят экипажи полиции, которые следят за соблюдением общественного порядка.

Также в соцсетях появилось видео с дрона, на котором видна пробка на въезде в Хуст, растянувшаяся на несколько километров.

Сейчас заехать в Хуст невозможно. На видео видно, что трасса заполнена автомобилями, которые вынуждены стоять из-за акции протеста.

Напомним, в Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.