Наработано два подхода для существенного снижения тарифов на газ для населения, - Шмыгаль

Механизмы разработаны во время совещания с должностными лицами на выполнение поручения президента

Механизмы разработаны во время совещания с должностными лицами на выполнение поручения президента

Фото из открытых источников

На выполнение поручения Президента Украины, во время совещания с руководством Минэнерго, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП, Оператором ГТС и представителями Офиса Президента было наработано два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Глава правительства сообщил, что Министерство энергетики предложило первый подход — формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа до Украины". Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил.

Второй подход, который предлагает государственная компания "Нафтогаз", — это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев, - сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что по результатам совещания с ответственными ведомствами сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа. НКРЕКП срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу.

Глава правительства напомнил и о поддержке правительством наиболее незащищенных слоев населения.

Сегодня в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг. Средний размер начислений, например, за ноябрь 2020 года, составил 1,6 тысячи гривен. Это почти на 250 грн больше, чем в 2019 году. В отдельных регионах средний размер субсидии за год вырос на 300-500 грн ежемесячно, - написал Шмыгаль.

Он заверил, что эта справедливая государственная политика будет продолжаться вместе с повышением зарплат и программой по восстановлению экономики.

Как известно, в регионах люди массово выходят на протесты против повышения цен.

Ранее сообщалось, что "Слуги народа" дискутируют относительно проблемы с тарифами: нардеп Качура готовит иск в суд.

Также обнародовать в ближайшие дни антикризисный план из-за повышения тарифов пообещал от имени фракции "Слуга народа" Арахамия.