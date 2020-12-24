Разумков прогнозирует пересмотр госбюджета-2021
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что правительство и парламент будут пересматривать закон о Государственном бюджете на 2021-й год.
Об этом спикер сказал в интервью'ю телеканала "Рада", пишет RegioNews.
"Если мы говорим о пересмотре бюджета, я думаю, что это также возможно, и коллеги будут инициировать, я надеюсь, и Кабинет министров будет это делать. Многое зависит именно от их работы и наполнения бюджета", - отметил Разумков.
Председатель ВР отметил, что дополнительные источники финансирования должны будут направляться на наименее защищенные слои населения: медицину, образование, а также для поддержки пожилого поколения.
"Поэтому, я уверен, что так или иначе будут пересматривать бюджет. Надеюсь, что мы сможем его сделать лучше", - добавил Разумков.
Спикер также выделил ключевые области, которые нуждаются в первоочередной поддержке государства - оборона и безопасность, медицина и образование.