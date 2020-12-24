Разумков прогнозирует пересмотр госбюджета-2021

Председатель ВР отметил, что дополнительные источники финансирования должны будут направляться на наименее защищенные слои населения

Председатель ВР отметил, что дополнительные источники финансирования должны будут направляться на наименее защищенные слои населения

Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что правительство и парламент будут пересматривать закон о Государственном бюджете на 2021-й год.

Об этом спикер сказал в интервью'ю телеканала "Рада", пишет RegioNews.

"Если мы говорим о пересмотре бюджета, я думаю, что это также возможно, и коллеги будут инициировать, я надеюсь, и Кабинет министров будет это делать. Многое зависит именно от их работы и наполнения бюджета", - отметил Разумков.

Председатель ВР отметил, что дополнительные источники финансирования должны будут направляться на наименее защищенные слои населения: медицину, образование, а также для поддержки пожилого поколения.

"Поэтому, я уверен, что так или иначе будут пересматривать бюджет. Надеюсь, что мы сможем его сделать лучше", - добавил Разумков.

Спикер также выделил ключевые области, которые нуждаются в первоочередной поддержке государства - оборона и безопасность, медицина и образование.

Напомним, что 15 декабря Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год. Голосование состоялось на две недели позже определенных Бюджетным кодексом сроков.