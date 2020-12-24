13:47  24 декабря
Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Татарову: на когда и в чем причина
17:28  24 декабря
В Минздраве объяснили, почему рестораны на Новый год будут работать всю ночь
18:10  24 декабря
Боевики пять раз обстреливали силы ООС, двое военных ранены
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2020, 17:17 4

Приватизация спиртзаводов пополнила бюджет более чем на миллиард гривен

24 декабря 2020, 17:17 4
Читайте також українською мовою
По мнению председателя ФГИУ, спиртовой рынок открывается новым инвестициям
По мнению председателя ФГИУ, спиртовой рынок открывается новым инвестициям
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине по результатам двух месяцев приватизации объектов спиртовой отрасли в государственный бюджет поступит более миллиарда гривен.

Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко на странице в Facebook, передает RegioNews.

По итогам двух месяцев с начала спиртовой приватизации в государственный бюджет поступит более миллиарда гривен. И существенная сумма - не единственная замечательная новость. До недавнего времени закрытый и монополизированный спиртовой рынок Украины избавляется от этого печального статуса и открывается новым инвестициям, управленческим подходам, стандартам качества, - отметил он.

Сенниченко также пообещал, что все будет продолжаться и "первый миллиард от спиртовой приватизации – далеко не последний".

Подготовку к приватизации спиртовой отрасли Украиныв ГП "Укрспирт" совместно с Фондом госимущества начали в августе 2020 года. Начиная с 15 октября, уже приватизировано 16 предприятий Укрспирта. В целом от приватизации 41 об'єкта отрасли Фонд госимущества ожидает получить около 2 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрспирт" планируют продать за 2,5 миллиарда гривен, и вчера уже приватизировали шестнадцатый завод "Укрспирта" - за 82 миллиона.

приватизация Фонд госимущества бюджет Укрспирт Дмитрий Сенниченко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Торфозаводы Черниговщины готовятся к забастовке
24 декабря 2020, 14:56
В Кабмине назвали предприятия для приватизации в 2021 году
23 декабря 2020, 15:03
Фонд госимущества продал еще один объект "Укрспирта"
22 декабря 2020, 10:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »