Приватизация спиртзаводов пополнила бюджет более чем на миллиард гривен

По мнению председателя ФГИУ, спиртовой рынок открывается новым инвестициям

По мнению председателя ФГИУ, спиртовой рынок открывается новым инвестициям

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В Украине по результатам двух месяцев приватизации объектов спиртовой отрасли в государственный бюджет поступит более миллиарда гривен.

Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко на странице в Facebook, передает RegioNews.

По итогам двух месяцев с начала спиртовой приватизации в государственный бюджет поступит более миллиарда гривен. И существенная сумма - не единственная замечательная новость. До недавнего времени закрытый и монополизированный спиртовой рынок Украины избавляется от этого печального статуса и открывается новым инвестициям, управленческим подходам, стандартам качества, - отметил он.

Сенниченко также пообещал, что все будет продолжаться и "первый миллиард от спиртовой приватизации – далеко не последний".

Подготовку к приватизации спиртовой отрасли Украиныв ГП "Укрспирт" совместно с Фондом госимущества начали в августе 2020 года. Начиная с 15 октября, уже приватизировано 16 предприятий Укрспирта. В целом от приватизации 41 об'єкта отрасли Фонд госимущества ожидает получить около 2 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрспирт" планируют продать за 2,5 миллиарда гривен, и вчера уже приватизировали шестнадцатый завод "Укрспирта" - за 82 миллиона.