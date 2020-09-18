Полиция взялась проверять, законно ли хасиды находятся в Умани

Правоохранители уже разоблачили определенное количество лиц, которые не придерживались условий въезда и пренебрегли законодательством Украины

Правоохранители уже разоблачили определенное количество лиц, которые не придерживались условий въезда и пренебрегли законодательством Украины

Фото: МВД

Пограничники совместно с миграционной службой и Национальной полицией проверяют иностранцев в Умани.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что особое внимание уделено их возможным злоупотреблением во время пересечения государственной границы на въезд в Украину.

"Государственная пограничная служба не исключает, что отдельные иностранцы могли подделать документы, которые подтверждают цель их приезда в Украину, в частности относительно лечения, различных приглашений, а также не соблюдение правил транзитного проезда нашей страной, который мог длиться не более 48 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители уже разоблачили определенное количество лиц, которые не придерживались условий въезда и пренебрегли законодательством Украины.

"Этих лиц будет отправлено за пределы Украины с запретом на въезд минимум на 3 года", - отметили правоохранители.

Напомним, на Закарпатье задержали семерых хасидов, которые хотели нелегально попасть в Украину.