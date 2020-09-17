Верховная Рада назначила новый состав комиссии по отбору САП

Проект постановления №4104 поддержали 239 нардепов

Проект постановления №4104 поддержали 239 нардепов

Верховная Рада поддержала проект постановления №4104 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Соответствующее решение приняли на заседании Совета 17 сентября, передает RegioNews.

Так, в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП предлагают включить следующих лиц:

Вячеслава Навроцкого ("Слуга народа", профессор кафедры уголовного права Львовского университета внутренних дел);

Елену Бусол (группа "За будущее", полковник милиции в отставке, заведующая кафедрой в Таврическом национальном университете)

Андрея Гунджала (ОПЗЖ, экс-прокурор ГБР, фигурант антикоррупционных расследований);

Алексея Дрозда ("Слуга народа", начальник отдела докторантуры в Национальной академии внутренних дел);

Екатерину Коваль ("За будущее", заместитель Председателя Союза юристов Украины);

Богдана Романюка (группа "Доверие", почетный работник МВД Украины, доцент кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета);

Евгения Соболя ("Слуга народа", заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права в Центральном государственном педагогическом университете).

Известно, что проект постановления поддержали народные депутаты "Слуги народа", ОПЗЖ и "За будущее". Против нее выступили фракции "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Ранее сообщалось, что Комитет Рады избрал новый состав комиссии по отбору САП.

Напомним,"Слуга народа" предлагает разрешить Венедиктовой вмешиваться в дела НАБУ и САП.