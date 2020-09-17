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17 сентября 2020, 13:04 11

Верховная Рада назначила новый состав комиссии по отбору САП

17 сентября 2020, 13:04 11
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Проект постановления №4104 поддержали 239 нардепов
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Верховная Рада поддержала проект постановления №4104 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Соответствующее решение приняли на заседании Совета 17 сентября, передает RegioNews.

Так, в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП предлагают включить следующих лиц:

  • Вячеслава Навроцкого ("Слуга народа", профессор кафедры уголовного права Львовского университета внутренних дел);
  • Елену Бусол (группа "За будущее", полковник милиции в отставке, заведующая кафедрой в Таврическом национальном университете)
  • Андрея Гунджала (ОПЗЖ, экс-прокурор ГБР, фигурант антикоррупционных расследований);
  • Алексея Дрозда ("Слуга народа", начальник отдела докторантуры в Национальной академии внутренних дел);
  • Екатерину Коваль ("За будущее", заместитель Председателя Союза юристов Украины);
  • Богдана Романюка (группа "Доверие", почетный работник МВД Украины, доцент кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета);
  • Евгения Соболя ("Слуга народа", заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права в Центральном государственном педагогическом университете).

Известно, что проект постановления поддержали народные депутаты "Слуги народа", ОПЗЖ и "За будущее". Против нее выступили фракции "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Ранее сообщалось, что Комитет Рады избрал новый состав комиссии по отбору САП.

Напомним,"Слуга народа" предлагает разрешить Венедиктовой вмешиваться в дела НАБУ и САП.

САП ВР парламент Постановление депутаты
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