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18 сентября 2020, 12:51 3

Безвизу с ЕС ничего не угрожает - Шмыгаль

18 сентября 2020, 12:51 3
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Премьер ответил на вопросы депутатов в Раде
Премьер ответил на вопросы депутатов в Раде
Фото: из открытых источников
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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, безвизовому режиму Украины и Европейского союза ничего не угрожает.

Как передает RegioNews, об этом Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству.

Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги, и из Европейского союза и Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса (на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры –ред). Мы сейчас придерживались всех процедур, которые прописаны правилам, законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости прозрачности конкурса", - отметил он.

Премьер призвал общество посмотреть, как пройдет конкурс. Кроме того, он уверен, что все будет сделано абсолютно в рамках действующего законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что по мнению "Европейской солидарности" решение Верховной Рады относительно формирование конкурсной комиссии САП поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом. В партии назвали комиссию "карманной".

Ранее сообщалось, что Комитет Рады избрал новый состав комиссии по отбору САП.

Напомним,"Слуга народа" предлагает разрешить Венедиктовой вмешиваться в дела НАБУ и САП.

Кабмин ЕС САП ВР Денис Шмыгаль безвиз
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