Кабмин полностью распределил средства из "антикоронавирусного" Фонда

За их использованием осуществляет непрерывный контроль Госаудитслужба

За их использованием осуществляет непрерывный контроль Госаудитслужба

Фото: flickr

Правительство распределило все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям, и таким образом все деньги Фонда направлены по назначению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает RegioNews.

Прежде всего 16 млрд выделены для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания", - говорится в сообщении.

Часть этих средств пойдет на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Еще около 7 млрд были выделены для финансирования фонда по безработице, и 2,5 млрд направлены на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог", - добавили в Минфине.

Напомним, 13 июля Рада направила почти 1,3 млрд грн из антикоронавирусного фонда на местные выборы.