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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
24 липня 2020, 14:18 8

Кабмін повністю розподілив кошти із "антикоронавірусного" Фонду

24 липня 2020, 14:18 8
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За їхнім використанням здійснює безперервний контроль Держаудитслужба
За їхнім використанням здійснює безперервний контроль Держаудитслужба
Фото: flickr
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Уряд розподілив усі 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами, і таким чином усі гроші Фонду направлено за призначенням.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає RegioNews.

Насамперед 16 млрд виділено для системи охорони здоров’я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень необхідного обладнання, у тому числі апаратів штучного дихання", - йдеться в повідомленні.

Частина цих коштів піде на будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах.

Ще близько 7 млрд було виділено для фінансування фонду з безробіття, і 2,5 млрд спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.

Окрім того, 35 млрд піде на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг", - додали у Мінфіні.

Нагадаємо, 13 липня Рада направила майже 1,3 млрд грн із антикоронавірусного фонду на місцеві вибори.

коронавірус Кабмін фонд бюджет Мінфин економіка
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