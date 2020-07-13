Рада направила почти 1,3 млрд грн из антикоронавирусного фонда на местные выборы
13 июля Верховная Рада перенаправила 1 млрд 263 млн грн. из Фонда по борьбе с коронавирусом на проведение местных выборов.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции Верховной Рады, передает RegioNews.
За внесение изменений в приложения №3 и №6 Закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" проголосовали 330 народных депутатов.
Уменьшив расходы общего фонда на 1263 954,1 тыс. гривен по бюджетной программе "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями", - говорится в решении.
Расходы увеличили по следующим бюджетным программам:
На 10 841,5 тыс. грн. увеличено финансирование программы "Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов".
На 994,8 тыс. грн. возросло финансирование программы "Проведение выборов народных депутатов Украины", а также 1252 117,8 тыс. грн. - "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов".
Напомним, 13 июля Зеленский отозвал из Рады проект постановления о местных выборах.