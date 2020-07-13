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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 июля 2020, 16:20 3

Рада направила почти 1,3 млрд грн из антикоронавирусного фонда на местные выборы

13 июля 2020, 16:20 3
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Средства направлены на проведение очередных местных выборов и промежуточных выборов в парламент
Средства направлены на проведение очередных местных выборов и промежуточных выборов в парламент
Фото: flickr
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13 июля Верховная Рада перенаправила 1 млрд 263 млн грн. из Фонда по борьбе с коронавирусом на проведение местных выборов.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции Верховной Рады, передает RegioNews.

За внесение изменений в приложения №3 и №6 Закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" проголосовали 330 народных депутатов.

Уменьшив расходы общего фонда на 1263 954,1 тыс. гривен по бюджетной программе "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями", - говорится в решении.

Расходы увеличили по следующим бюджетным программам:

На 10 841,5 тыс. грн. увеличено финансирование программы "Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов".

На 994,8 тыс. грн. возросло финансирование программы "Проведение выборов народных депутатов Украины", а также 1252 117,8 тыс. грн. - "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов".

Напомним, 13 июля Зеленский отозвал из Рады проект постановления о местных выборах.

коронавирус финансирование фонд бюджет Верховная Рада Местные выборы
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