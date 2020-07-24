Шмыгаль рассказал, на каких условиях Украина получит 600 млн евро от ЕС

ЕС требует провести ряд реформ, которые можно разделить на четыре блока

ЕС требует провести ряд реформ, которые можно разделить на четыре блока

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Для получения второй части макрофинансовой помощи от ЕС Украине необходимо выполнить ряд специальных требований, среди которых: новая судебная реформа, реформирование налоговой и таможенной администрации, ликвидация налоговой милиции и еще ряд изменений.

Как передает RegioNews, об этом говорится в статье "Европейской правды".

Макрофинансовая помощь будет разделена на два транша по 600 млн евро каждый. Первый безусловный - он будет предоставлен немедленно после ратификации Меморандума Верховной Радой Украины. Второй транш будет выдан в тот период, когда будут выполнены те реформы, которые правительство запланировало выполнить в этом и в начале следующего года”, - сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, получение второго транша от ЕС будет возможным только после выполнения специальных условий:

управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;

реформа налоговой и таможенной администрации путем проведения открытых конкурсов;

внедрение IT-решений;

реформа и совершенствование системы мониторинга НДС;

продолжение реформы государственной службы;

улучшение бизнес-климата;

продолжение расширения полномочий частных исполнителей;

вопрос послесудебного урегулирования споров;

поэтапная ликвидации существующей Государственной фискальной службы;

секторальные реформы и государственные предприятия.

Украина должна продолжить "прилагать усилия для восстановления активов в государственных банках, используя все существующие инструменты для урегулирования проблемных активов, в том числе путем проведения действий через суды и уголовного преследования, где это необходимо", говорится в меморандуме с ЕС.

Шмыгаль предположил, что условия могут быть выполнены на начало 2021 года.

Ранее сообщалось, что Европейский союз и Украина подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи стране: она рассчитана на 12 месяцев.