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24 июля 2020, 11:26 4

Шмыгаль рассказал, на каких условиях Украина получит 600 млн евро от ЕС

24 июля 2020, 11:26 4
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ЕС требует провести ряд реформ, которые можно разделить на четыре блока
ЕС требует провести ряд реформ, которые можно разделить на четыре блока
Фото: из открытых источников
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Для получения второй части макрофинансовой помощи от ЕС Украине необходимо выполнить ряд специальных требований, среди которых: новая судебная реформа, реформирование налоговой и таможенной администрации, ликвидация налоговой милиции и еще ряд изменений.

Как передает RegioNews, об этом говорится в статье "Европейской правды".

Макрофинансовая помощь будет разделена на два транша по 600 млн евро каждый. Первый безусловный - он будет предоставлен немедленно после ратификации Меморандума Верховной Радой Украины. Второй транш будет выдан в тот период, когда будут выполнены те реформы, которые правительство запланировало выполнить в этом и в начале следующего года”, - сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, получение второго транша от ЕС будет возможным только после выполнения специальных условий:

  • управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;
  • реформа налоговой и таможенной администрации путем проведения открытых конкурсов;
  • внедрение IT-решений;
  • реформа и совершенствование системы мониторинга НДС;
  • продолжение реформы государственной службы;
  • улучшение бизнес-климата;
  • продолжение расширения полномочий частных исполнителей;
  • вопрос послесудебного урегулирования споров;
  • поэтапная ликвидации существующей Государственной фискальной службы;
  • секторальные реформы и государственные предприятия.

Украина должна продолжить "прилагать усилия для восстановления активов в государственных банках, используя все существующие инструменты для урегулирования проблемных активов, в том числе путем проведения действий через суды и уголовного преследования, где это необходимо", говорится в меморандуме с ЕС.

Шмыгаль предположил, что условия могут быть выполнены на начало 2021 года.

Ранее сообщалось, что Европейский союз и Украина подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи стране: она рассчитана на 12 месяцев.

финансирование ЕС реформа закон бюджет Денис Шмыгаль
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