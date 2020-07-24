Шмыгаль рассказал, на каких условиях Украина получит 600 млн евро от ЕС
Для получения второй части макрофинансовой помощи от ЕС Украине необходимо выполнить ряд специальных требований, среди которых: новая судебная реформа, реформирование налоговой и таможенной администрации, ликвидация налоговой милиции и еще ряд изменений.
Как передает RegioNews, об этом говорится в статье "Европейской правды".
Макрофинансовая помощь будет разделена на два транша по 600 млн евро каждый. Первый безусловный - он будет предоставлен немедленно после ратификации Меморандума Верховной Радой Украины. Второй транш будет выдан в тот период, когда будут выполнены те реформы, которые правительство запланировало выполнить в этом и в начале следующего года”, - сказал Денис Шмыгаль.
По его словам, получение второго транша от ЕС будет возможным только после выполнения специальных условий:
- управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;
- реформа налоговой и таможенной администрации путем проведения открытых конкурсов;
- внедрение IT-решений;
- реформа и совершенствование системы мониторинга НДС;
- продолжение реформы государственной службы;
- улучшение бизнес-климата;
- продолжение расширения полномочий частных исполнителей;
- вопрос послесудебного урегулирования споров;
- поэтапная ликвидации существующей Государственной фискальной службы;
- секторальные реформы и государственные предприятия.
Украина должна продолжить "прилагать усилия для восстановления активов в государственных банках, используя все существующие инструменты для урегулирования проблемных активов, в том числе путем проведения действий через суды и уголовного преследования, где это необходимо", говорится в меморандуме с ЕС.
Шмыгаль предположил, что условия могут быть выполнены на начало 2021 года.
Ранее сообщалось, что Европейский союз и Украина подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи стране: она рассчитана на 12 месяцев.