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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
24 июля 2020, 11:14 2

ЦИК считает, что местные выборы пройдут в сложных условиях

24 июля 2020, 11:14 2
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Они будут проводиться по новому избирательному законодательству
Они будут проводиться по новому избирательному законодательству
Фото: flickr
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Местные выборы в Украине пройдут в сложных условиях из-за изменений в избирательном законодательстве и пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Местные выборы будут проходить в сложных условиях, ведь они впервые будут проходить по новому избирательному законодательству. Кроме того, добавляет определенных сложностей и пандемия COVID-19, из-за которой в государстве на сегодня действуют и еще продлены пока на месяц карантинные ограничения", - сообщил член ЦИК Андрей Гевко.

Гевко добавил, что при таких условиях нелегко будет проходить организация голосования, подсчет голосов участковыми комиссиями, а также установление итогов голосования на ТИК.

Он отметил, что ЦИК совместно с Правительством и Министерством здравоохранения приложит все усилия, чтобы местные выборы прошли безопасно и в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября.

Кабмин бюджет децентрализация ЦИК Местные выборы
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