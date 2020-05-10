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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 мая 2020, 14:42 5

Три авиакомпании до конца мая восстановят рейсы из Украины

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10 мая 2020, 14:42 5
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На сайтах некоторых компаний уже открыли бронирование билетов
Фото: flickr
На сайтах некоторых компаний уже открыли бронирование билетов

Авиаперевозчики Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa в течение мая - максимум в начале июня планируют возобновить регулярные рейсы из Украины в Европу.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Как сообщается на сайте чешской компании-перевозчика Czech Airlines, рейсы из Украины планируют восстановить 24 мая, вылет самолетов будет организован с аэропортов Киева и Одессы.

С 24.05.2020 Киев - 7 рейсов в неделю, с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю", - сообщают в Czech Airlines.

Венгерская компания Wizz Аir готовится к восстановлению полетов с 23 мая, а немецкая Lufthansa - с 1 июня.

В Lufthansa можно забронировать рейсы из Киева только до Берлина.

На рейсы фирмы Wizz Аir из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова уже открыто бронирование билетов.

Напомним, по состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 15232 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее в Минздраве пояснили, что согласились на ослабление карантина, поскольку темпы заболеваемости вышли на стабильный уровень.

29 апреля Государственная авиационная служба запретила компании МАУ вылет самолета с украинскими работниками в Великобританию.


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