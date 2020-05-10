Три авиакомпании до конца мая восстановят рейсы из Украины
Авиаперевозчики Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa в течение мая - максимум в начале июня планируют возобновить регулярные рейсы из Украины в Европу.
Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.
Как сообщается на сайте чешской компании-перевозчика Czech Airlines, рейсы из Украины планируют восстановить 24 мая, вылет самолетов будет организован с аэропортов Киева и Одессы.
С 24.05.2020 Киев - 7 рейсов в неделю, с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю", - сообщают в Czech Airlines.
Венгерская компания Wizz Аir готовится к восстановлению полетов с 23 мая, а немецкая Lufthansa - с 1 июня.
В Lufthansa можно забронировать рейсы из Киева только до Берлина.
На рейсы фирмы Wizz Аir из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова уже открыто бронирование билетов.
Напомним, по состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 15232 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Ранее в Минздраве пояснили, что согласились на ослабление карантина, поскольку темпы заболеваемости вышли на стабильный уровень.
29 апреля Государственная авиационная служба запретила компании МАУ вылет самолета с украинскими работниками в Великобританию.
- 17:58 10 мая В Луганской области россиянин пытался пересечь границу на угнанном авто
- 17:40 10 мая В Харьковской области COVID-19 заболели 9 медицинских работников
- 16:49 10 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:28 10 мая Более 500 украинцев эвакуировали самолетами из-за рубежа
- 15:38 10 мая Минздрав опубликовал основные требования для бизнеса на период смягчения карантина
- 14:42 10 мая Три авиакомпании до конца мая восстановят рейсы из Украины
- 16:49 10 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
- 14:18 04 мая Кабинет министров продлил карантин до 22 мая
- 11:07 03 мая Власть сегодня боится мэров, которые хотят создать свою партию – мэр Черкасс
- 19:22 03 мая В Одессе уже работают кафе, а люди гуляют без масок