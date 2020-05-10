Коронавирус в Киеве: 34 новых случая, общее количество больных выросло до 1805

Дарницкий и Деснянский районы среди лидеров по заболеваемости в столице

Фото: КМДА

Дарницкий и Деснянский районы среди лидеров по заболеваемости в столице

По состоянию на 10 мая в Киеве коронавирус обнаружили в еще 34 человек, в том числе в двух медиков.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

Заболели 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет.

В больницы столицы попали 15 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

По его словам, за прошедшие сутки в столице умерли трое больных, в общем зафиксировано 37 летальных случаев.

"Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости - в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы - густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности", - сказал он.

Кличко добавил, что за прошедшие сутки выздоровели четверо киевлян, в целом в столице коронавирус преодолели 138 человек.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 15232 случая коронавирусной болезни COVID-19.