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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 мая 2020, 12:20 2

Коронавирус в Киеве: 34 новых случая, общее количество больных выросло до 1805

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10 мая 2020, 12:20 2
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Дарницкий и Деснянский районы среди лидеров по заболеваемости в столице
Фото: КМДА
Дарницкий и Деснянский районы среди лидеров по заболеваемости в столице

По состоянию на 10 мая в Киеве коронавирус обнаружили в еще 34 человек, в том числе в двух медиков.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

Заболели 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет.

В больницы столицы попали 15 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

По его словам, за прошедшие сутки в столице умерли трое больных, в общем зафиксировано 37 летальных случаев.

"Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости - в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы - густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности", - сказал он.

Кличко добавил, что за прошедшие сутки выздоровели четверо киевлян, в целом в столице коронавирус преодолели 138 человек.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 15232 случая коронавирусной болезни COVID-19.


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