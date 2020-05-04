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04 мая 2020, 15:35 23

Минздрав объяснил, почему согласился ослабить карантин

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04 мая 2020, 15:35 23
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Среди основных причин называют остановку прироста количества новых больных коронавирусом
Фото: pixabay.com
Среди основных причин называют остановку прироста количества новых больных коронавирусом

В Министерстве здравоохранения объяснили, что согласились смягчить карантинные ограничения из-за положительной динамики коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Дело в том, что прирост новых больных остановился, и ежедневно медики фиксируют не более 600 новых случаев. Такое положение дел сохраняется уже 17 дней. То есть Украина уже вошла в "плато” - период стабильности.

При этом тенденций к спаду заболевания все еще нет. Загруженность больниц составляет 12%, а аппаратов искусственной вентиляции легких - 10%.

Несмотря на это, в Минздраве считают ослабление карантина довольно рискованным. Так, глава ведомства Максим Степанов уточнил, что в случае угрозы для населения министерство немедленно потребует изменения правил карантина.

Напомним, Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая, допустив ослабление режима.


коронавирус Кабмин карантин Минздрав больницы
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