Минздрав объяснил, почему согласился ослабить карантин
В Министерстве здравоохранения объяснили, что согласились смягчить карантинные ограничения из-за положительной динамики коронавируса.
Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает RegioNews.
Дело в том, что прирост новых больных остановился, и ежедневно медики фиксируют не более 600 новых случаев. Такое положение дел сохраняется уже 17 дней. То есть Украина уже вошла в "плато” - период стабильности.
При этом тенденций к спаду заболевания все еще нет. Загруженность больниц составляет 12%, а аппаратов искусственной вентиляции легких - 10%.
Несмотря на это, в Минздраве считают ослабление карантина довольно рискованным. Так, глава ведомства Максим Степанов уточнил, что в случае угрозы для населения министерство немедленно потребует изменения правил карантина.
Напомним, Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая, допустив ослабление режима.
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