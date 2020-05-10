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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 мая 2020, 10:40 6

Коронавирус в Украине: в течение суток зафиксировано 522 новых случая

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10 мая 2020, 10:40 6
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Лидерами по заболеваемости остаются Черновицкая область и Киев
Фото: flickr
Лидерами по заболеваемости остаются Черновицкая область и Киев

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 15232 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Telegram канал Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо", передает RegioNews.

За все время эпидемии в нашем государстве зафиксировано 391 летальный случай, в общем 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, за сутки коронавирус обнаружили в 110 медработников и 30 детей. Общее количество зараженных медиков достигло почти 3 тысяч, 21 из них умер.

За все время пандемии из 15232 больных COVID-19 - 1056 детей и 2964 медработника.

За минувшие сутки госпитализированы 134 человека, в которых обнаружены коронавирус. Как сообщает Центр общественного здоровья, всего нуждались в госпитализации 4762 человек, из них 185 детей и 533 медики.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 201 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 391 человек, из них 21 медработник.

По состоянию на 10 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 41 человек, выписаны 54 человека и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 311 человек.

Лидером по заболеваемости в Украине остается Черновицкая область, там зафиксировано 2268 случаев COVID-19, второе место занимает столица Украины город Киев, где заболели 1805 человек. В Ивано-Франковской области - 1116 случаев, в Тернопольской области - 999 случаев.

По состоянию на утро 10 мая 2020 в Центр общественного здоровья поступило 1084 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39263 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, 9 мая в Украине 14710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровел. Болезнь подтверждена у 1 026 детей и 2 854 медиков.


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