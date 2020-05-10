От COVID-19 умер главврач Ивано-Франковской станции скорой помощи
10 мая, на 58 году жизни скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк, у которого 6 дней назад тест подтвердил наличие коронавируса.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает RegioNews.
Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк", - написал Марцинкив.
По словам руководителя профсоюза станции скорой помощи Богдана Венника, Игорь Ковалюк умер на 58-м году жизни.
Работники станции скорой медицинской помощи всегда будут помнить Игоря Михайловича как неутомимого руководителя, педагога, коллегу и замечательного человека", - сообщил он.
Несмотря на положительный тест на COVID-19, причину смерти врачи не называют.
Однако еще 4 мая мэр Марцинкив сообщал, что в больницы Ивано-Франковска попали шистеро жителей города, в том числе и руководитель станции скорой помощи. Тогда его состояние оценивали как тяжелое.
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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 мая в Украине зафиксировано 15232 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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