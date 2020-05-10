Три авіакомпанії до кінця травня відновлять рейси з України

На сайтах деяких компаній вже відкрили бронювання квитків

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На сайтах деяких компаній вже відкрили бронювання квитків

Авіаперевізники Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa упродовж травня - максимум на початку червня планують відновити регулярні рейси з України до Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Як повідомляється на сайті чеської компанії-перевізника Czech Airlines, рейси з України заплановано відновити 24 травня, виліт літаків буде організовано із аеропортів Києва та Одеси.

З 24.05.2020 Київ - 7 рейсів на тиждень, з 25.05.2020 Одеса - 3 рейси на тиждень", - повідомляють у Czech Airlines.

Угорська компанія Wizz Аir готується до відновлення польотів з 23 травня, а німецька Lufthansa - з 1 червня.

У Lufthansa можна забронювати рейси з Києва лише до Берліна.

На рейси фірми Wizz Аir з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова вже відкрите бронювання квитків.

Нагадаємо, станом на 10 травня в Україні зафіксовано 15232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Раніше у МОЗі пояснили, що погодилися на послаблення карантину, оскільки темпи захворюваності вийшли на стабільний рівень.

29 квітня Державна авіаційна служба заборонила компанії МАУ виліт літака з українськими заробітчанами до Великобританії.