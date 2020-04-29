Госавиаслужба не позволила вылететь в Великобританию чартеру с украинскими работниками
29 апреля в 12:40 Государственная авиационная служба без всяких объяснений передала компании МАУ запрет на вылет самолета с украинскими работниками в Великобританию.
Об этом сообщает пресс-служба компании МАУ, передает RegioNews.
Известно, что самолет находится в аэропорту "Борисполь".
Рейс был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочным контрактам", - сообщили в компании.
В компании сообщили, что пассажиры самолета - жители разных украинских регионов, они с трудом добирались до Борисполя в условиях карантина и отсутствия общественного транспорта.
Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о "нелогичности" отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии. Но к утру 29 апреля ни официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало", - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.
Компания пытается получить разрешение на выполнение рейса.
Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.
Также Кабмин утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.
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