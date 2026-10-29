Потери армии РФ по состоянию на 29 октября: Генштаб обновил данные
Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 584 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1560 окупантов, один танк, пять бронемашин, 25 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 1614 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 272 единицы автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 29.10.26 ориентировочно составили:
Напомним, в течение 25 октября и в ночь на 26 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов российской армии: узел связи, склады и мастерскую БпЛА оккупантов.
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