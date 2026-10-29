Вся эта дискуссия, кто должен говорить от объединенной Европы – искусственная

Вся эта дискуссия, кто должен говорить от объединенной Европы – искусственная

Фото: из открытых источников

Вызвана она только двумя причинами: незавершенностью формирования СВПБ (Общей внешней политики и политики безопасности) или,скорее, проблемами ее имплементации и российскими "хотелками" – с кем бы они согласились говорить, а с кем – нет.

Президент Франции Макрон уже "обжегся" в прошлом году. Немцы избежали этого. Теперь вот Финляндия с Норвегией поговорили "в пустоту".

Правильное направление – не вестись на эти "российские разводняки" и предложить тех, кто по должности отвечает за внешние вопросы в ЕС + Великобритания и, возможно, Норвегия.Если будет такое решение ЕС – также целесообразно было бы включить дополнительно тройку стран Европейского Союза – Германию, Францию и Польшу.

Не хотят в Кремле такой конфигурации, значит надо создать условия, чтобы захотели.

А спонтанные инициативы отдельных стран ЕС российской правящей верхушкой будут только использоваться для того, чтобы разделять Европу, а не в целях восстановления мира.