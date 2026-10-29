На Сумщине из-за атаки российских дронов пострадали восемь человек

Фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 93 удара по 31 населенному пункту Сумской области. В результате вражеских атак травмировались восемь человек

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В Сумской общине в результате атак российских беспилотников травмировались 41-летний мужчина и 85-летняя женщина. Поврежден магазин и транспортные средства.

В Путивльской общине из-за удара вражеского БПЛА ранения получил 40-летний мужчина. Также повреждено гаражное помещение.

Еще пять человек пострадали в Шосткинской общине. Среди них – 55-летняя женщина и мужчины в возрасте 32, 57, 48 и 40 лет. В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома.

Кроме того, разрушения подверглись частным домам в Березовской, Верхнесыворотской, Серединобудской, Тростянецкой и Николаевской общинах.

По всем фактам правоохранители открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, в среду, 28 октября, около 19:00 российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Сарненском районе Ровенской области. Погиб 42-летний мужчина из Хмельницкой области.