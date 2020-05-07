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07 мая 2020, 13:42 2

В Киеве от коронавируса умерли 29 человек, всего зарегистрировано 1675 больных

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07 мая 2020, 13:42 2
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За последние сутки заболело 24 человека, из них - 5 медиков
pixabay.com
За последние сутки заболело 24 человека, из них - 5 медиков

В столице за сутки зарегистрировали 24 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество больных с начала эпидемии составило 1675 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также известно, что за последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего от COVID-19 в Киеве умерли уже 29 человек.

Среди последних заболевших 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, два мальчика 12 и 13 лет.

Больше всего заболевших за сутки в Дарницком (7) и Деснянском (6) районах.

Напомним, по состоянию на утро 7 мая в Украине зафиксировано 13 691 случай коронавирусной болезни. Общее количество летальных случаев - 340. Прирост случаев заболевания за сутки - 507, что больше, чем сутками ранее.


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