В Киеве от коронавируса умерли 29 человек, всего зарегистрировано 1675 больных
В столице за сутки зарегистрировали 24 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество больных с начала эпидемии составило 1675 человек.
Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Также известно, что за последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего от COVID-19 в Киеве умерли уже 29 человек.
Среди последних заболевших 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, два мальчика 12 и 13 лет.
Больше всего заболевших за сутки в Дарницком (7) и Деснянском (6) районах.
Напомним, по состоянию на утро 7 мая в Украине зафиксировано 13 691 случай коронавирусной болезни. Общее количество летальных случаев - 340. Прирост случаев заболевания за сутки - 507, что больше, чем сутками ранее.
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