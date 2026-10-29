Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 октября РФ атаковала Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed (40 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 97 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, 28 октября около 19:00 российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области. Погиб мужчина, возник пожар.