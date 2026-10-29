Турция готова присоединиться к возобновлению переговоров между Украиной и РФ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности Анкары присоединиться к возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией для прекращения войны

Об этом сообщила пресс-служба Эрдогана в социальной сети X, передает RegioNews.

По сообщению турецкой стороны, Эрдоган подчеркнул, что Турция готова поддержать усилия, направленные на возобновление дипломатического диалога между Киевом и Москвой и завершение войны.

В ходе разговора президенты также обсудили укрепление отношений между США и Турцией.

Кроме того, по словам Эрдогана, стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Йемене. Он отметил, что Турция стремится способствовать урегулированию проблем по дипломатическому пути.

Напомним, Украина, США и Россия договорились провести трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд в первой половине ноября. В то же время, проведение переговоров зависит от позиции Москвы, а для продвижения дипломатического процесса Киев рассчитывает на дальнейшее давление Вашингтона на Россию.

Ранее в МИДе заявили, что Украина готова к пяти вариантам прекращения огня с Россией, которые прорабатывает совместно с другими странами. В то же время, для их реализации необходимо согласие российской стороны.