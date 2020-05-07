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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
07 мая 2020, 13:56 5

Фактически, карантин в Одессе закончен – мэр Труханов

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07 мая 2020, 13:56 5
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Мэр подчеркнул, что горожане смотрят на ограничения со смехом
Фото: Facebook
Мэр подчеркнул, что горожане смотрят на ограничения со смехом

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что одесситы отнеслись к карантину с юмором, а сами ограничения не получилось соблюдать в жестком режиме.

Об этом он рассказал в интервью изданию Страна.ua, передает RegioNews.

Мэр Одессы прокомментировал информацию в СМИ, которые писали, что одесситы гуляют по улицам без масок и не соблюдают карантин. По словам Труханова, в распоряжениях Кабмина касательно карантина не учли специфику разных регионов.

"Я считаю, в Кабмине перепутано в восприятии объективной действительности, и отсюда такие вот решения. Разрешили прогулки в парках, скверах, только забыли, что Одесса – это морские ворота Украины. В Одессе, если есть море, то соответственно, есть пляж. А что в распоряжении Кабмина сказано по поводу пляжей?", - отметил он.

Он подчеркнул, что людям сложно запретить гулять на пляжах, а если и ввести запрет, то полиция не справляется с контролированием ситуации. На вопрос, когда в Одессе планируют открыть летние террасы, мэр Труханов сказал:

Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен"

В качестве примера он вспомнил заявление главы Антикризисного штаба Андрея Ставницера о том, что его работа завершена.

Глава этого штаба Андрей Ставницер заявил о том, что штаб закрыт – в связи с тем, что у нас уже не будет всплеска заболеваемости. Считайте это объявлением о том, что карантин закончен. Ну, как это? Если главный санитарный врач тоже говорит, что у нас уже не будет всплеска... Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом", - сказал Труханов.

Стоит отметить, что в Одесской области 63 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили за прошедшие сутки. 56 из них выявили в Подольске, причем у 55 болезнь протекает в бессимптомной или в легкой форме. Всего с начала эпидемии в регионе заболело 568 человек. Четверо умерли, 24 уже выздоровели.


коронавирус Одесса карантин Геннадий Труханов
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