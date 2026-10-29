Россия атаковала гражданское предприятие в Ровенской области: погиб 42-летний мужчина

Фото: Ровенская ОВА

В среду, 28 октября, около 19:00 российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Сарненском районе Ровенской области. Погиб 42-летний мужчина из Хмельницкой области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате вражеского удара повреждены транспортные средства, находившиеся на территории предприятия и вблизи него, а также расположенные неподалеку жилые дома.

Спасатели ликвидировали пожар. Взрывотехники обследовали место атаки и изъяли обломки вражеского беспилотника.

Следователи расследуют уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, на Днепропетровщине 28 октября в результате российских атак ранены пять человек , среди них 15-летний парень. Российские войска более 40 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.