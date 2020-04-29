15:39  29 апреля
Правительство разрешило работу продовольственных рынков: все детали
11:09  29 апреля
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Венедиктовой
09:31  29 апреля
Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
29 апреля 2020, 15:39 29

Правительство разрешило работу продовольственных рынков: все детали

Читайте також
українською мовою
29 апреля 2020, 15:39 29
Читайте також українською мовою
Рынки начнут работу с большим количеством условий и ограничений
Фото: flickr
Рынки начнут работу с большим количеством условий и ограничений

Кабминет министров во время заседания 29 апреля разрешил работу продовольственных рынков в Украине 1 мая в условиях карантина.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По словам главы правительства, рынки смогут работать после получения решения соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - сообщил он.

На рынке должно находиться не более 1 покупателя на 10 кв. м, расстояние между рабочими местами продавцов - не менее 3 м. А все контактные поверхности должны быть продезинфицированные каждые 3 часа.

Кроме того, в конце рабочего дня обязательная уборка и дезинфекция всех помещений, а возле рынка должна отсутствовать стихийная торговля.

Таким образом, вскоре заработают 872 продовольственных рынка. На каждом из них будет задействовано по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как сообщил во время брифинга министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, их основной задачей будет контроль соблюдения санитарных норм.

Последние несколько дней мы говорили о функционировании и открытии продовольственных рынков. На Кабмине было принято соответствующее постановление, которое будет завтра опубликовано в "Правительственном курьере", после чего деятельность продовольственных рынков в Украине будет восстановлена", - сказал Петрашко.

По его словам, постановление Кабинета министров о смягчении карантина и открытии продовольственных рынков будет опубликовано в правительственном курьере и вступит в силу 30 апреля. После этого работа рынков будет восстановлена.

Напомним, работа продовольственных рынков в Украине была ограничена в середине марта после введения карантина. 27 апреля в ряде областей Украины прошли акции с требованием восстановить их работу.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков.

На заседании Кабмина 29 апреля будут рассматривать вопрос ослабление карантинных ограничений, в частности восстановления деятельности продовольственных рынков.


Кабмин карантин Денис Шмыгаль рынки правительство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Правительство разрешило работу продовольственных рынков: все детали
29 апреля 2020, 15:39
Из-за драки полицейского с журналистом начали расследование
29 апреля 2020, 15:22
Кабмин назначил нового руководителя Государственной налоговой службы
29 апреля 2020, 15:01
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
29 апреля 2020, 16:10
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Инфекционист Лариса Мороз: о протоколе лечения COVID-19 и массовом тестировании украинцев
29 апреля 2020, 12:00
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »