Правительство разрешило работу продовольственных рынков: все детали
Кабминет министров во время заседания 29 апреля разрешил работу продовольственных рынков в Украине 1 мая в условиях карантина.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
По словам главы правительства, рынки смогут работать после получения решения соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.
Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - сообщил он.
На рынке должно находиться не более 1 покупателя на 10 кв. м, расстояние между рабочими местами продавцов - не менее 3 м. А все контактные поверхности должны быть продезинфицированные каждые 3 часа.
Кроме того, в конце рабочего дня обязательная уборка и дезинфекция всех помещений, а возле рынка должна отсутствовать стихийная торговля.
Таким образом, вскоре заработают 872 продовольственных рынка. На каждом из них будет задействовано по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Как сообщил во время брифинга министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, их основной задачей будет контроль соблюдения санитарных норм.
Последние несколько дней мы говорили о функционировании и открытии продовольственных рынков. На Кабмине было принято соответствующее постановление, которое будет завтра опубликовано в "Правительственном курьере", после чего деятельность продовольственных рынков в Украине будет восстановлена", - сказал Петрашко.
По его словам, постановление Кабинета министров о смягчении карантина и открытии продовольственных рынков будет опубликовано в правительственном курьере и вступит в силу 30 апреля. После этого работа рынков будет восстановлена.
Напомним, работа продовольственных рынков в Украине была ограничена в середине марта после введения карантина. 27 апреля в ряде областей Украины прошли акции с требованием восстановить их работу.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков.
На заседании Кабмина 29 апреля будут рассматривать вопрос ослабление карантинных ограничений, в частности восстановления деятельности продовольственных рынков.
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