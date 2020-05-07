За сутки в Украину из-за границы вернули еще около 500 граждан

Все они прибыли в "Борисполь" тремя эвакуационными рейсами

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Все они прибыли в "Борисполь" тремя эвакуационными рейсами

В пункте пропуска аэропорта "Борисполь" пограничники оформили на прилет более 470 пассажиров, среди прибывших не было людей с симптомами коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала, пишет RegioNews.

Один пассажир рейса из Гоа решил отправиться на карантин в определенный обсерватор.

Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Все, кроме одного человека, которые прилетели указанными рейсами, выбрали предусмотренные карантином ограничения с применением приложения "Дий вдома", - говорится в сообщении.

Известно, что аэропорт принял три эвакуационных рейса из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия).

Сообщается, что пассажиропоток на государственной границе остается достаточно низким. За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили въезд и выезд менее 13 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд свыше 550 пассажиров.