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29 октября 2026, 07:56

$7 тысяч за "списание" из войска: на Львовщине разоблачили схему с фиктивными диагнозами

29 октября 2026, 07:56
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Фото: Национальная полиция
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На Львовщине правоохранители разоблачили схему незаконного увольнения военнослужащих со службы по состоянию здоровья

Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции, передает RegioNews.

К сделке, по данным следствия, причастны бывший заместитель командира воинской части и медик ведомственного медицинского учреждения.

По данным правоохранителей, бывший военное чиновник, находившееся на пенсии, искал среди знакомых военнослужащих желающих уволиться со службы и предлагал им помощь в оформлении необходимых медицинских документов.

Стоимость услуг составила от 5 до 7 тысяч долларов. За эти деньги фигуранты обещали:

  • создать правдоподобную историю болезни,
  • организовать прохождение реабилитации в пансионате,
  • оформить документы о стационарном лечении без фактического пребывания пациента в медучреждении.

В одном из эпизодов, по материалам следствия, военному предложили за 1500 долларов оформить восьмидневную госпитализацию без пребывания в больнице. Еще 100 долларов он должен был заплатить за контакт с врачом-невропатологом, который мог повлиять на коллег для оформления фиктивных медицинских документов.

Подготовка документов продолжалась несколько месяцев. Для создания видимости реального лечения военнослужащих направляли на дополнительные обследования других врачей. Также, по данным следствия, в медицинские карты вносили вымышленные диагнозы и оформляли направление на дневной стационар или военно-врачебную комиссию. В предложенный комплекс услуг входила и реабилитация в одном из санаториев Трускавца.

Правоохранители задокументировали деятельность фигурантов и задержали их.

Обоим сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре разоблачили медсестру, которая за 12 тысяч долларов продавала списание со службы. В августе ее задержали "на горячем" сразу после того, как она получила деньги.

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