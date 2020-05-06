В Украине возобновили работу более половины продовольственных рынков

С 11 мая также сможет возобновить работу большое количество мелких предприятий

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С 11 мая также сможет возобновить работу большое количество мелких предприятий

Министр экономики Игорь Петрашко во время встречи с предпринимателями 6 мая сообщил, что в Украине уже работает более половины продовольственных рынков.

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Во время встречи главной темой стало обсуждение механизмов поддержки бизнеса в условиях карантина и после его окончания.

С 30 апреля есть разрешение на работу продовольственных рынков и на сегодня в Украине открылась большая половина рынков (469 рынков из 872)", - сообщил он.

По словам Петрашко, с 11 мая будет восстановлена ​​работа торгового и бытового обслуживания граждан, работа предприятий общественного питания на вынос, а также работа летних площадок кафе и ресторанов.

Мы стараемся взвешенно реагировать на запросы, соблюдая баланс между сохранением экономики и сохранением здоровья людей. Уже есть первые смягчения карантина с 11 мая. Уже работает программа поддержки по частичной безработице. Есть программы по кредитованию", - добавил Игорь Петрашко.

Министр отметил, что правительство уже выделило 4,7 млрд грн на программу поддержки по частичной безработице, а малые и средние работодатели могут обратиться к своим региональным центрам занятости и получить средства на выплаты зарплат их работникам.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков, выдвинув ряд требований. Это, в частности, измерение температуры на входе, дистанция в полтора метра между посетителями и регулярная дезинфекция поверхностей.