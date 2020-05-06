В Украине возобновили работу более половины продовольственных рынков
Министр экономики Игорь Петрашко во время встречи с предпринимателями 6 мая сообщил, что в Украине уже работает более половины продовольственных рынков.
Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Во время встречи главной темой стало обсуждение механизмов поддержки бизнеса в условиях карантина и после его окончания.
С 30 апреля есть разрешение на работу продовольственных рынков и на сегодня в Украине открылась большая половина рынков (469 рынков из 872)", - сообщил он.
По словам Петрашко, с 11 мая будет восстановлена работа торгового и бытового обслуживания граждан, работа предприятий общественного питания на вынос, а также работа летних площадок кафе и ресторанов.
Мы стараемся взвешенно реагировать на запросы, соблюдая баланс между сохранением экономики и сохранением здоровья людей. Уже есть первые смягчения карантина с 11 мая. Уже работает программа поддержки по частичной безработице. Есть программы по кредитованию", - добавил Игорь Петрашко.
Министр отметил, что правительство уже выделило 4,7 млрд грн на программу поддержки по частичной безработице, а малые и средние работодатели могут обратиться к своим региональным центрам занятости и получить средства на выплаты зарплат их работникам.
Напомним, на прошлой неделе Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков, выдвинув ряд требований. Это, в частности, измерение температуры на входе, дистанция в полтора метра между посетителями и регулярная дезинфекция поверхностей.
- 19:57 06 мая В зоне ООС зафиксировано 5 обстрелов, один военный ранен
- 19:29 06 мая В Украине возобновили работу более половины продовольственных рынков
- 18:58 06 мая Кабмин выделил 11 миллионов для пострадавших от пожаров в Житомирской области
- 18:24 06 мая Ермак хочет перезагрузить переговоры в Минске и привлечь к ним переселенцев
- 18:16 06 мая Грицков больше не главный "патриот" Харьковской области
- 17:42 06 мая Контрразведка задержала агента ФСБ, который собирал данные о военных разработках
- 16:00 06 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 09:00 29 апреля Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе