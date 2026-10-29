Погибла 16-летняя пассажирка: в Житомирской области задержали нетрезвую водительницу

Фото: Национальная полиция

В Олевщине Житомирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя. В результате аварии погибла 16-летняя девушка, которая находилась в авто

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 27 октября около 16:45 вблизи села Ковалевки.

По предварительным данным правоохранителей, 23-летняя местная жительница, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги, столкнулся с деревом и опрокинулся на бок.

В результате полученных травм 16-летняя жительница Олевской общины, которая была пассажиркой автомобиля, погибла на месте происшествия.

В ходе проверки полицейские установили, что водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Результат исследования показал 2,43 промилле алкоголя в крови. Женщину задержали.

Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, в Тернопольской области лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля Opel и Ford. В результате аварии водитель Opel погиб на месте. Двое взрослых и ребенок, находившиеся в автомобиле Ford, получили травмы. Всех троих госпитализировали.