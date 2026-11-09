Удар по жилой застройке Вышгорода: есть погибшие и пострадавшие
Российские войска 9 ноября массированно атаковали вышгородскую жилую застройку Киевской области. В результате удара погибла женщина, еще три человека пострадали
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
В городе возник пожар в двухэтажном частном доме.
Кроме того, в результате попадания российского беспилотника разрушена часть жилой многоэтажки.
Спасатели ликвидировали пожар. В настоящее время работы по ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются.
Напомним, что российские войска нанесли удар по Днепру . В результате атаки на одном из предприятий возник пожар. Кроме того, из-за вражеских обстрелов масштабные обесточения зафиксировали в Днепропетровской области.
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