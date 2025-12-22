08:23  22 декабря
Во Франковске после уличной драки умер 18-летний парень
07:56  22 декабря
В Виннице столкнулись легковушка и грузовик: трое погибших
18:24  21 декабря
Какая будет погода в первый день недели: прогноз синоптиков на 22 декабря
22 декабря 2025, 08:42

Россияне оккупировали Звоновку в Донецкой области и продвинулись вблизи нескольких сел – DeepState

22 декабря 2025, 08:42
Иллюстративное фото: из открытых источников
Российские войска оккупировали населенный пункт Звоновка Донецкой области

Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, опубликованой аналитическим проектом DeepState, передает RegioNews.

"Враг оккупировал Звановку, а также продвинулся вблизи Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Василовки и в Федоровке", – говорится в сообщении.

Ситуация на фронте остается напряженной.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинским военным удалось отбросить российские войска от Купянска в Харьковской области и взять под контроль почти 90% территории города. Кроме того, противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу.

