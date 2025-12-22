08:23  22 декабря
22 декабря 2025, 07:29

Армия РФ за сутки почти 600 раз ударила по Запорожской области

22 декабря 2025, 07:29
Фото: ОВА
В течение 21 декабря оккупанты нанесли 595 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

  • Войска РФ нанесли 1 авиационный удар по Зализничному.
  • 344 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Григоровку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Плавные, Степное, Малые Щербаки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Варваровку, Сладкое, Доброполье и Новое Запорожье.
  • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Малую Токмачку и Доброполье.
  • 244 артиллерийских удара нанесены по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Малых Щербаков, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Зеленого, Варваровки, Сладкого, Доброполья, Нового Запорожья и Преображенки.

В полицию поступило 12 сообщений о повреждениях жилья и автомобилей.

К счастью, мирные жители не пострадали.

Напомним, ночью 22 декабря в Одессе в результате двух вражеских атак поврежден объект критической инфраструктуры города. Временно без электроснабжения осталась часть одного из районов.

война обстрелы оккупанты Запорожская область последствия
