Росіяни окупували Званівку на Донеччині та просунулися поблизу кількох сіл – DeepState
Російські війська окупували населений пункт Званівка на Донеччині
Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.
"Ворог окупував Званівку, а також просунувся поблизу Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та у Федорівці", – йдеться у повідомленні.
Ситуація на фронті залишається напруженою.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський рощповів, що українським військовим вдалося відкинути російські війська від Куп'янська у Харківській області та взяти під контроль майже 90% території міста. Окрім того, противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.
