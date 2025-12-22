08:23  22 грудня
У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець
07:56  22 грудня
У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих
18:24  21 грудня
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
22 грудня 2025, 08:42

Росіяни окупували Званівку на Донеччині та просунулися поблизу кількох сіл – DeepState

22 грудня 2025, 08:42
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російські війська окупували населений пункт Званівка на Донеччині

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

"Ворог окупував Званівку, а також просунувся поблизу Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та у Федорівці", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті залишається напруженою.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський рощповів, що українським військовим вдалося відкинути російські війська від Куп'янська у Харківській області та взяти під контроль майже 90% території міста. Окрім того, противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Росіяни вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровщини: є пошкодження, виникли пожежі
22 грудня 2025, 07:40
Армія РФ за добу майже 600 разів вдарила по Запорізькій області
22 грудня 2025, 07:29
Ворожі атаки в Одесі: пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий
22 грудня 2025, 07:26
У Москві підірвали авто з російським генералом: що відомо
22 грудня 2025, 09:57
У Києві відправили за ґрати чоловіка за пограбування таксиста
22 грудня 2025, 09:52
На Одещині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем
22 грудня 2025, 09:41
ДТП на Черкащині: легковик розбився вщент, є загиблий та постраждалі
22 грудня 2025, 09:33
Інцидент у центрі Кракова: п'яний українець протаранив огорожу церкви
22 грудня 2025, 09:26
На Вінниччині розслідують обставини смерті 5-місячної дитини
22 грудня 2025, 09:20
Аварія вантажного поїзда на Житомирщині могла статися через БПЛА – Укрзалізниця
22 грудня 2025, 09:08
Драма вибору нового керівника ОП
22 грудня 2025, 08:54
ППО знешкодила 58 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
22 грудня 2025, 08:54
Унікальна операція: ГУР знищила ворожі винищувачі Су-30 та Су-27 під Липецьком
22 грудня 2025, 08:45
