Фото: ОВА

Ночью 22 декабря российские военные атаковали Никопольский и Синельниковский районы, ударили по Павлограду и Кривому Рогу

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Враг направил беспилотники на Павлоград. Загорелись авто и не эксплуатировавшееся здание. Пожар потушили.

В Кривом Роге в результате атаки БпЛА возник пожар – его ликвидировали. Повреждены админздания, два многоквартирных дома и легковушки.

Также БПЛА россияне попали и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены три частных дома.

По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и обстреливал из артиллерии. Попал по Никополю и Покровской громаде.

Чиновник отметил, что украинские защитники ночью уничтожили на Днепропетровщине три беспилотника.

На фото – последствия атаки в Кривой Рог.

Напомним, в течение 21 декабря оккупанты нанесли 595 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области. К счастью, мирные жители не пострадали.