08:23  22 декабря
Во Франковске после уличной драки умер 18-летний парень
07:56  22 декабря
В Виннице столкнулись легковушка и грузовик: трое погибших
18:24  21 декабря
Какая будет погода в первый день недели: прогноз синоптиков на 22 декабря
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2025, 07:40

Россияне ночью обстреляли четыре района Днепропетровщины: есть повреждения, возникли пожары

22 декабря 2025, 07:40
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Ночью 22 декабря российские военные атаковали Никопольский и Синельниковский районы, ударили по Павлограду и Кривому Рогу

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Враг направил беспилотники на Павлоград. Загорелись авто и не эксплуатировавшееся здание. Пожар потушили.

В Кривом Роге в результате атаки БпЛА возник пожар – его ликвидировали. Повреждены админздания, два многоквартирных дома и легковушки.

Также БПЛА россияне попали и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены три частных дома.

По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и обстреливал из артиллерии. Попал по Никополю и Покровской громаде.

Чиновник отметил, что украинские защитники ночью уничтожили на Днепропетровщине три беспилотника.

На фото – последствия атаки в Кривой Рог.

Россияне ночью обстреляли четыре района Днепропетровщины
Оккупанты ночью обстреляли четыре района Днепропетровщины

Напомним, в течение 21 декабря оккупанты нанесли 595 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области. К счастью, мирные жители не пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар обстрелы Днепропетровская область разрушения последствия
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
В Москве взорвали автомобиль с российским генералом: что известно
22 декабря 2025, 09:57
В Киеве отправили за решетку мужчину за ограбление таксиста
22 декабря 2025, 09:52
В Одесской области мужчина во время ссоры ранил знакомого ножом
22 декабря 2025, 09:41
ДТП в Черкасской области: легковушка разбилась вдребезги, есть погибший и пострадавшие
22 декабря 2025, 09:33
Инцидент в центре Кракова: пьяный украинец протаранил забор церкви
22 декабря 2025, 09:26
В Винницкой области расследуют обстоятельства смерти 5-месячного ребенка
22 декабря 2025, 09:20
Авария грузового поезда на Житомирщине могла произойти из-за БПЛА – Укрзализныця
22 декабря 2025, 09:08
Драма выбора нового руководителя ОП
22 декабря 2025, 08:54
ПВО обезвредила 58 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
22 декабря 2025, 08:54
Уникальная операция: ГУР уничтожила вражеские истребители Су-30 и Су-27 под Липецком
22 декабря 2025, 08:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Юрий Касьянов
Все блоги »