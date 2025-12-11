11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
11 грудня 2025, 16:13

Українські штурмовики підняли державний прапор у центрі Покровська

11 грудня 2025, 16:13
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В центрі Покровська Донецької області українські військові підняли державний прапор

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 7-й корпус ДШВ.

Таким чином українські військові спростували фейкові заяви російської пропаганди про нібито захоплення міста.

"Світ має бачити, що, попри кремлівську брехню про "взяття" міста, Україна бореться, буде боротися і не віддасть окупантам свою територію", – йдеться в підписі до ролика.

Як повідомлялось, російська армія продовжує просуватися на Донеччині. Російські загарбники за минулу добу мали успіхи на Слов'янському та Покровському напрямках.

11 грудня 2025
07 серпня 2025
