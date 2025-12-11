Українські штурмовики підняли державний прапор у центрі Покровська

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 7-й корпус ДШВ.

Таким чином українські військові спростували фейкові заяви російської пропаганди про нібито захоплення міста.

"Світ має бачити, що, попри кремлівську брехню про "взяття" міста, Україна бореться, буде боротися і не віддасть окупантам свою територію", – йдеться в підписі до ролика.

Як повідомлялось, російська армія продовжує просуватися на Донеччині. Російські загарбники за минулу добу мали успіхи на Слов'янському та Покровському напрямках.