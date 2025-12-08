ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Мирноград перетворюється на черговий «котел». Навколо населеного пункту вже сіра зона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані DeepState.

Зазначається, що Ворог окупував Лисівку, Сухий Яр, Гнатівку, Ріг та Новопавлівку, а також просунувся у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.

Раніше Сирський прокоментував ситуацію у Покровську та Мирнограді і заявив, що військове командування України підготувало заходи проти планів ворога. За словами Сирського, армія РФ не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю.