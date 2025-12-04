Фото: поліція

Ввечері 3 грудня російські війська завдали масованого удару по Слов’янську. Одна з бомб влучила в двоповерховий багатоквартирний будинок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та прокуратури.

Попередньо, ворог завдав удару по місту "ФАБ-250" із модулем УМПК. Влучання зафіксовані в кількох районах міста.

Внаслідок атаки поранені 8 цивільних, серед яких 7-річна дівчинка та 13-річний хлопець, п'ятеро чоловіків віком від 29 до 80 років та 30-річна жінка. Кількох людей вдалося дістати з-під руїн. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, садна та гостру реакцію на стрес.

Пошкоджено понад 10 багатоповерхових і 24 приватних будинків, магазини, автомобілі та лінії електропередач.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників. Є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури, постраждали шестеро людей.