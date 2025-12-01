Фото: СБУ

Судили агента российских спецслужб, который помогал россиянам наступать в Донецкой области. Для этого он наводил удары врага на позиции украинских военных

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

55-летний местный житель попал в расчет рашистов, когда публиковал прокремлевские комментарии в социальных сетях. Впоследствии он начал собирать для врага геолокации, по которым затем россияне готовили комбинированные атаки для прорыва обороны Константиновки.

В частности, россиян интересовали данные об укрепрайонах, фортификационных сооружениях и огневых позициях артиллерии украинских защитников. Предатель обходил местность и обозначал на гугл-картах дислокацию сил обороны.

Суд признал его виновным в государственной измене. Его приговорили к 15 годам заключения.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.