18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
01 декабря 2025, 22:35

Предатель, помогавший русским наступать на Константиновку, получил приговор

01 декабря 2025, 22:35
Фото: СБУ
Судили агента российских спецслужб, который помогал россиянам наступать в Донецкой области. Для этого он наводил удары врага на позиции украинских военных

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

55-летний местный житель попал в расчет рашистов, когда публиковал прокремлевские комментарии в социальных сетях. Впоследствии он начал собирать для врага геолокации, по которым затем россияне готовили комбинированные атаки для прорыва обороны Константиновки.

В частности, россиян интересовали данные об укрепрайонах, фортификационных сооружениях и огневых позициях артиллерии украинских защитников. Предатель обходил местность и обозначал на гугл-картах дислокацию сил обороны.

Суд признал его виновным в государственной измене. Его приговорили к 15 годам заключения.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

01 декабря 2025
