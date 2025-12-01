Фото: СБУ

Судили агента російських спецслужб, який допомагав росіянам наступати на Донеччині. Для цього він наводив удари ворога на позиції українських військових

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

55-річний місцевий житель потрапив до уваги рашистів, коли публікував прокремлівські коментарі в соціальних мережах. Згодом він почав збирати для ворога геолокації, по яких потім росіяни готували комбіновані атаки для прориву оборони Костянтинівки.

Зокрема, росіян цікавили дані про укріпрайони, фортифікаційні споруди та вогневі позиції артилерії українських захисників. Зрадник обходив місцевість та позначав на гугл-картах дислокацію Сил оборони.

Суд визнав його винним у державній зраді. Його засудили до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.