Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 980 оккупантов, четыре танка, одну бронемашину, 44 артиллерийские системы, 743 беспилотника, а также 125 единиц автомобилей и специальной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.11.25 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 20 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ. Зафиксировано попадание в районе установок вторичной переработки нефти, после чего на объекте возник пожар.