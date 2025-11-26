13:43  26 листопада
У Києві п'яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
26 листопада
На Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку: деталі трагедії
26 листопада
100 тис. доларів під одягом: на Буковині зупинили спробу незаконного вивезення валюти
26 листопада 2025, 07:12

Майже 1000 окупантів і 44 артсистеми: у Генштабі назвали втрати росіян за добу

26 листопада 2025, 07:12
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
За минулу добу Сили оборони знищили 980 окупантів, чотири танки, одну бронемашину, 44 артилерійські системи, 743 безпілотники, а також 125 одиниць автомобілів та спеціальної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.11.25 орієнтовно склали:

Втрати росіян 26 листопада 2025 року

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області РФ. Зафіксовано влучання у районі установок вторинної переробки нафти, після чого на об’єкті виникла пожежа.

