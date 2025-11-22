Россияне оккупировали еще 4 населенных пункта в Донецкой области
Армия РФ имеет продвижение на Покровском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Шо на фронте?".
Как отмечается, российские войска оккупировали Красный Лиман, Федоровку, Суворово и Родинское.
Напомним, россияне продолжают наступательные действия в центральной части Покровска Донецкой области с южных окраин, обустраивая позиции и закрепляясь.
Ранее Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске и Мирнограде, заявив, что военное командование Украины подготовило меры против планов врага.
