Россияне оккупировали еще 4 населенных пункта в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Шо на фронте?".

Как отмечается, российские войска оккупировали Красный Лиман, Федоровку, Суворово и Родинское.

Напомним, россияне продолжают наступательные действия в центральной части Покровска Донецкой области с южных окраин, обустраивая позиции и закрепляясь.

Ранее Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске и Мирнограде, заявив, что военное командование Украины подготовило меры против планов врага.