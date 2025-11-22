Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
Армія РФ має просування на Покровському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "Шо на фронті?".
Як зазначається, російські війська окупували Красний Лиман, Федорівку, Суворове та Родинське.
Нагадаємо, росіяни продовжують наступальні дії у центральній частині Покровська Донецької області з південних околиць, облаштовуючи позиції та закріплюючись.
Раніше Сирський прокоментував ситуацію у Покровську і Мирнограді і заявив, що військове командування України підготувало заходи проти планів ворога.
