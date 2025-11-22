Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "Шо на фронті?".

Як зазначається, російські війська окупували Красний Лиман, Федорівку, Суворове та Родинське.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступальні дії у центральній частині Покровська Донецької області з південних околиць, облаштовуючи позиції та закріплюючись.

Раніше Сирський прокоментував ситуацію у Покровську і Мирнограді і заявив, що військове командування України підготувало заходи проти планів ворога.