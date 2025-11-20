15:21  21 листопада
20 листопада 2025, 08:54

Атака дронів на Слов'янськ: пошкоджені 15 будинків, є постраждалий

20 листопада 2025, 08:54
Фото: МВА
Ввечері 19 листопада росіяни атакували безпілотниками "Герань-2" Слов'янськ на Донеччині

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

Через ворожу атаку пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків та дві автівки.

Відомо про одного постраждалого чоловіка. Його госпіталізували, пораненому надається необхідна допомога.

Атака на Слов'янськ: пошкоджені 15 будинків
Атака на Слов'янськ

Нагадаємо, у Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася – ворожий удар забрав життя 26 людей.

