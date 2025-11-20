Фото: МВА

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

Через ворожу атаку пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків та дві автівки.

Відомо про одного постраждалого чоловіка. Його госпіталізували, пораненому надається необхідна допомога.

Нагадаємо, у Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася – ворожий удар забрав життя 26 людей.